3発快勝で決勝T進出のノルウェーFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループIの第2節が現地6月22日に行われ、ノルウェー代表がエースFWアーリング・ハーランドの2得点などでセネガル代表に3-2で勝ち、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。試合後、ピッチ上の選手たちとスタンドのサポーターが一体となって奏でたパフォーマンスに対し、「美しい」「一見の価値あり」と称賛の声が殺到した。一体と化した。セネガルに快勝後、ス