原油価格の調整を受け、航空株への関心が高まりやすい局面に入っている。【こちらも】NTT・KDDI・ソフトバンク、高配当通信株は“成長株化”するのかAI投資が分岐点航空会社にとって燃油費は大きなコストであり、原油価格が落ち着けば収益改善への期待が出やすい。今回は、日本航空（JAL）とANAホールディングスの2社を軸に見ていきたい。航空株がまだ上がるのかを考えるうえでは、燃料費の動向、訪日需要、運賃維持力が分