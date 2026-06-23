休日に山登りやキャンプ、バーベキューなどのアウトドアを楽しむ人にとって、大量に集まってくる蚊やダニなどの対策は大きな問題です。DIY系YouTuberのDani Cruster DiWHYが、「全身に電流を流して蚊を撃退する自動殺虫電撃スーツ」を開発した動画を公開しています。I Built and tested Anti-Mosquito ELECTRIC SUIT - YouTubeDefeat Blood-Sucking Mosquitoes By Becoming The Bug Zapper | Hackadayhttps://hackaday.com/2026/06