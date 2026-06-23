LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビの2026年ラインアップにおけるスタンダードモデル「LG OLED AI B6M」シリーズを7月10日に発売する。価格はオープン。市場想定価格は、77型「OLED77B6MJA」が349,800円前後、65型「OLED65B6MJA」が228,000円前後、55型「OLED55B6MJA」が169,800円前後。 「視聴環境に左右されることなく、一貫した高画質が楽しめる」としており、ほぼ完全な黒の再現性を証明す