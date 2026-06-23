◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２３日・エスコンフィールド）３連勝中のロッテは、先発した広池康志郎投手（２３）が毎回安打を浴びながらも６回８４球で８安打３失点で踏ん張ったが、援護に恵まれず３勝目を逃した。初回は２番の大塚からこの日最速１５３キロの直球で空振り三振を奪うなど簡単に２死を奪ったが、３番のレイエスに１６号ソロを被弾。３回には８番の進藤に２号ソロを浴びると、１死二塁で大塚に中堅の頭を越