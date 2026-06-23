大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」に、新施設『NAKAYOKU LAB（なかよくラボ）』がオープン！新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」や、新感覚の「AI音声ガイドツアー」をはじめとする、世代や特性の違いを超えたインクルーシブ・エンターテイメントが楽しめる施設です☆ サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド『NAKAYOKU LAB（なかよくラボ）』オープ