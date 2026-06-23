広島は２３日、辰見鴻之介内野手が「左膝内側側副じん帯損傷」と診断されたと発表した。前日２２日に広島市内の病院で診断された。辰見は２０日のヤクルト戦（神宮）で７回無死一塁から代走で二盗を決めたものの、ヘッドスライディングした際に左膝を強打して交代していた。