青島膠東国際空港で出境手続きをする旅客。（５月１日撮影、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社北京6月23日】中国民用航空局は22日、民間航空業の5月の旅客輸送量が前年同月比7.1％減の5912万6千人だったと発表した。同局が当日発表した5月の主要生産指標統計データによると、国内線の旅客輸送量は8.0％減の5270万人、国際線は0.3％増の642万6千人となった。貨物・郵便物輸送量は2.4％増の87万8千トンで、うち国内線は2.5％