26日発売の『おともだち8・9・10月号』（講談社2200円）では、特別付録として『サーティワン アイスクリームやさん』がついてくる。【画像】表紙には…名探偵プリキュアも！『おともだち8・9・10月号』サーティワン アイスクリームの店舗でも人気のフレーバーが、かわいいミニサイズのおもちゃになった、毎年人気の付録。今回ついてくるフレーバーは、6種類で『ポッピングシャワー』、『ラブポーションサーティワン』、『コ