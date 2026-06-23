22日の参議院予算委員会で、国民民主党の礒崎哲史議員が、電気自動車（EV）の普及が低迷している問題を取り上げた。【映像】日本と中国の差が一目瞭然のグラフ礒崎議員はグラフを示しながら、新車販売におけるEVの割合が、中国は約3割、EUは約2割、タイでも約25％と右肩上がりの成長市場になっている一方、日本はずっと2％程度で低迷を続けていると指摘した。そのうえで「各国に成長という観点で見れば、明らかに置いていかれ