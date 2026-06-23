将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に参戦している「九州サザンフェニックス」のチーム動画後編が公開された。盤上では鬼気迫る表情で激闘を繰り広げるトップ棋士たちだが、盤を離れればひとりの人間。名所巡りの中で垣間見えた、若手&実力者たちの初々しいリアクションがファンの心を掴んでいる。【映像】古賀六段、西田六段の照れ顔今回、宮崎県日南市を訪れたのはチーム監督の深浦康市九