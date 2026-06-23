東京23区の中古マンション価格が5カ月連続で1億2000万円を上回りました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、5月に販売された東京23区の中古マンションの70平方メートルあたり平均価格は、去年の同じ月と比べて27．4％上昇し、1億2849万円となりました。1億2000万円を上回るのは5カ月連続で、過去最高を更新しました。また、大阪市の平均価格も6329万円と27％の上昇率を記録し、18カ月連続での上昇となりました。東京カン