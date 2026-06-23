ウソの投資話をもちかけて現金をだましとったとして、詐欺グループの受け子で台湾出身の女が逮捕されました。警視庁によりますと、台湾出身のイエ・イエンセン容疑者は去年、仲間と共謀してウソの投資話を都内に住む80代の女性にもちかけ、現金500万円をだましとった疑いがもたれています。イエ容疑者は詐欺グループの受け子で、グループは女性に実在する投資ファンドの社員を名乗り、「600％の利益を約束する」などとウソの話をも