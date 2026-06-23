漫才師オール巨人（74）が23日、Xを更新。腹部の激痛を訴えて病院で検査を受けたところ、「急性膵（すい）炎」と診断されたことを報告した。巨人は「ご心配を掛けてます実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査」と報告。検査の翌朝に病院から「血液の数値が異常です」と電話連絡を受けたといい、すぐに吹田市民病院に入院。「急性膵炎でした」と説明した。入院した翌日に手術を受け「今回の痛みには参った。血液数値は先生