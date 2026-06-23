車に乗ろうとする大型犬が、あと少しのところで苦戦してしまうことに。何度も挑戦を繰り返しながら懸命に頑張る姿と、その後に乗り込むもう一匹のワンコの対照的な光景が話題となっています。 投稿は記事執筆時点で8万再生を突破。「偉いね」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。 【動画：車に乗ろうとする『運動神経が悪い大型犬』→お尻が重すぎて登れずに…『一生懸命な光景』】 車の前で大奮闘 TikTokア