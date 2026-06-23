2026W杯グループステージ初戦でカーボベルデ代表とまさかのスコアレスドローに終わったスペイン代表。少々嫌なスタートではあったが、先日の第2節ではサウジアラビア代表を4-0で撃破。EURO2024王者の実力を改めて証明した。その中で違いを生んだのが先発に復帰したFWラミン・ヤマルだ。EURO2024を制した時も主力ではあったが、この2年でさらに成長。バルセロナでのパフォーマンスは圧巻だ。成長ぶりについては、チームメイトのDFマ