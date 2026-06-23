前回の2022W杯カタール大会では、アフリカ勢のモロッコ代表がベスト4に入った。この結果がアフリカ全体に与えた影響は大きい。自分たちもモロッコに続くぞと燃えている国が増えているのだ。グループEに入るコートジボワール代表もその1つだ。コートジボワールはグループE初戦でエクアドル代表を1-0で撃破。第2戦ではドイツ代表に惜しくも1-2と敗れたものの、パフォーマンスレベルは高い。米『ESPN』によると、コートジボワールを指