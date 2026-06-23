2026W杯の熱戦が繰り広げられる中、それを外野から見るしか出来ないのがイタリアサッカー界だ。かつては世界を代表する強豪の一角だったが、現在は3大会連続でW杯出場を逃している。辛くて2026W杯を観戦できないと語るのは、ローマ所属のイタリア代表DFジャンルカ・マンチーニだ。まだ欧州予選プレイオフで敗れたことの整理がつかないようで、W杯を見る気にはなれないのも仕方がないか。「W杯の試合は見ていられない。辛すぎる。本