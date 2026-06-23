2026W杯グループEでは、ドイツ代表が初戦でキュラソー代表に7-1、第2戦でコートジボワール代表を2-1で撃破し、2連勝で早々にグループ突破を決めた。この2試合で途中出場から見事な活躍を披露したのがFWデニス・ウンダフだ。ドイツは2試合ともアーセナル所属のカイ・ハヴァーツを最前線で先発させていて、ウンダフはキュラソー戦で26分間、コートジボワール戦では30分間のプレイに留まっている。しかしキュラソー戦では1ゴール2アシ