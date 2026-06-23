試合に出ていない選手が話題の中心になるのも珍しいかもしれないが、2026W杯を戦うブラジル代表ではメンバー外が続いているFWネイマールに何かと注目が集まる。近年のネイマールは筋肉系の故障に苦しんでおり、クラブでも思うような結果は残せていなかった。しかし代表監督カルロ・アンチェロッティは、ネイマールの招集を決断。このサプライズにブラジル中が沸いた。しかし大会に入ってもネイマールの怪我は完治しておらず、グル