日本戦で先発してこなかったのはラッキーだったかもしれない。20日に2026W杯グループステージ第2節でスウェーデン代表と対戦したオランダ代表は、センターフォワードにサンダーランドFWブライアン・ブロビーを起用。これが大ヒットし、ブロビーは2ゴールを記録してチームの5-1勝利に貢献した。自慢のパワーを活かしたポストプレイも効果抜群で、ドニエル・マレンとは異なる強みがある。日本戦でブロビーはベンチスタートとなってい