FWクリスティアーノ・ロナウドは長きにわたってサッカー界を盛り上げてきたスーパースターであり、ポルトガルでも英雄だ。しかし、41歳で迎えた2026W杯でその輝かしい功績に傷がつきつつある。問題はパフォーマンスレベルだ。さすがに41歳を迎えた現在は全盛期の輝きとは言えず、グループステージ初戦のコンゴ民主共和国代表戦ではフル出場しながらも25回のボールタッチに留まり、チームも1-1で引き分けた。ロナウドのパフォーマン