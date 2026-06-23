MATCH 44グループJ第2戦2026年6月23日 12:00キックオフ（会場：サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム) ヨルダン 1-2 アルジェリア互いに初戦を落として迎えたヨルダン対アルジェリアのグループJ第2戦。グループステージ突破に向けては、勝利が絶対条件となる両国が開始早々からチャンスを作る。先に決定機を迎えたのはヨルダン。開始1分、右からのFKでニザル・アルラシュダンがヘディングで合わせるものの、枠を捉えること