J2のジュビロ磐田は23日、ヴィッセル神戸から元日本代表MF乾貴士が完全移籍にて加入することを発表した。現在38歳の乾は2022シーズンよりプレイしていた清水エスパルスを昨夏、契約満了により退団し、ヴィッセル神戸へ移籍を果たした。優勝を果たした明治安田J1百年構想リーグでは6試合に出場した。そんな乾は今夏舞台をJ2へ移すことを決断。磐田は新監督に秋葉忠宏を迎えており、乾は清水、そして神戸でもタッグを組んだ指揮官と