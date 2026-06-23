ソフトバンクは23日、第40回定時株主総会を開催した。株主からの質問に対し、同社の成長戦略や現状の課題に対する見解を説明。AI投資の回収見通しや低迷する株価への対策、今後の研究開発体制などについて、経営陣が直接意図を語った。 写真提供：ソフトバンク（以下同） 株価低迷の分析とAI事業への自信 日経平均株価が上昇する中で株価が低迷している現状について、同社社長の宮川潤一氏は、「なぜ日経平均の上昇に