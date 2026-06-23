NTTドコモは、dポイントクラブの会員ランク特典「d払い特典」の毎月の進呈上限ポイントを、9月1日から変更する。あわせて、「d払い」の「dカード支払い特典」で進呈されるdポイントの種別も変更される。 「d払い特典」は、これまでd払いの利用金額6万円にランクごとの還元率を掛けたポイントが毎月の上限となっていた。9月1日以降は、ランクにかかわらず毎月200ポイントが上限となる。 項目