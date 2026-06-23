7人組グループ・CLASS SEVEN（大東立樹、高野秀侑※高＝はしごだか、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣）が23日、都内で行われたCanvaオリジナルドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』制作発表会に登壇した。【写真】興味津々にパソコンをのぞき込む近藤大海&横田大雅&中澤漣&星慧音今作は、旭見高校の3年B組を舞台にしたオリジナル学園ストーリー。登場人物には、“オタク”男子や“元ア