片山財務相は、22日夜、アメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談したことを明らかにしました。円安が進む中、為替介入については日米での連携を改めて確認したということです。片山財務相「日米間では、結ばれたしっかりした合意がありまして、そこに常に必要とあれば断固たる措置を取るということをお互いにしっかり合意しておりますので、そこは全く揺るぎはないです」外国為替市場で、円相場が一時1ドル＝162円目前にな