◇インターリーグロッキーズ3×−2レッドソックス（2026年6月22日デンバー）ロッキーズは22日（日本時間23日）、本拠でのレッドソックス戦で9回に2点差をはねのけ、劇的な逆転サヨナラ勝利を飾った。8回まで無得点と打線が振るわなかったものの0−2の9回、相手守護神で“世界最速男”と呼ばれるチャプマンに対し、先頭のラムフィールドから3連打で無死満塁の好機をつくった。長打が出ればサヨナラの絶好機に打席に入っ