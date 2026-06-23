広島は23日、辰見鴻之介内野手（25）が、22日に広島市内の病院を受診し、左膝内側側副靭帯損傷と診断されたと発表した。このまま出場選手登録を抹消される見込みとなった。辰見は20日ヤクルト戦の7回に代走で出場。二盗を試みてヘッドスライディングした際に左膝を負傷し代走を送られていた。あす24日から3軍に合流し、最短復帰も視野にリハビリを行っていく。代わって中村奨成外野手(27)が登録される見込みだ。