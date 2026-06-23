女優・加藤ローサが２２日、４１歳の誕生日を迎えた。昨年８月にサッカー元日本代表・松井大輔氏と離婚していたことをテレビで公表していたが、誕生日を松井氏が一緒に祝福する様子をＳＮＳに投稿し、「おめでとう」などと反響が広がっている。加藤は自身の誕生日だった２０１１年６月２２日に松井氏と結婚。同年１２月に長男（１４）、１４年２月に次男（１２）を出産。昨年８月のテレビで離婚を公表。離婚時期については「今