いつものようにかかりつけの病院で診察を受け、会計をした際に「あれ、いつもより少し高くなっている？」と気づいた人もいるのではないでしょうか。 2026年6月からの診療報酬改定により、多くの医療機関で「物価高や賃上げに対応するための新たな料金」が上乗せされています。1回あたりの値上がりは数円から数十円程度ですが、慢性疾患で定期的に通院している人にとっては、積み重なると無視できない金額になることもありま