パソコンを購入する際、Apple社のMacBookを候補として検討する人も多いでしょう。しかし、昨今の物価高でパソコンも値上がりしており、MacBookは高くて買えないと諦める人もいるかもしれません。 しかし、Appleでは「学生・教職員向け価格」でMacBookなどを通常より安く購入できるという制度があります。そして、意外と知られていませんが、一定条件を満たせば、PTA役員もこの「学割」の対象になる場合があるのです。「PTA