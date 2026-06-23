高齢の夫婦や親子で介護を続ける「老老介護」は、体力面だけでなく、費用面の負担も大きくなりやすい問題です。食事や入浴の介助、通院の付き添い、夜間の見守りなどを家族だけで担っていると、介護する人が先に体調を崩してしまうかもしれません。 その一方で、老老介護世帯が利用できる公的支援は複数あります。ただし、制度の多くは自動的に適用されるものではなく、相談や申請が必要です。知らないまま介護を続けると、