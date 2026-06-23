北中米Ｗ杯１次リーグＫ組第２戦（２２日＝２３日、米国・ヒューストン）でウズベキスタンと対戦するポルトガルがＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１＝アルナスル）をめぐって大紛糾している。Ｃ・ロナウドは初戦コンゴ戦でふがいないパフォーマンスを見せ、チームも１―１のドロー。味方の好機にパスを出さないことに不満の声が出ている中、フル出場させたロベルト・マルティネス監督にも批判が殺到。指揮官は「世界最高の