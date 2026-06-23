【モデルプレス＝2026/06/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が6月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップス姿を公開した。【写真】25歳指原プロデュースアイドル「ビジュ最強」オフショル姿◆鈴木瞳美、オフショルトップスから美デコルテのぞく鈴木は「いつも美容院で、さらさらな黒髪ロングにしていただいてます」と記し、美容院でのショットを投稿。胸元に白黒ドッ