【モデルプレス＝2026/06/23】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月23日、自身のInstagramを更新。夫が作ったサンドイッチを公開した。【写真】LA在住75歳有名女優「盛り付けが素敵」夫が作ったサンドイッチ公開◆桃井かおり、夫が作ったサンドイッチ公開桃井は「“BLT”〜旦那様特製〜」「”チーズ焦がして〜マスタードマスト〜とまととレタスじゃ無くてもほうれん草があ〜る〜？”な上機嫌シェフ 名作でし