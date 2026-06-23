【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の小沢仁志が6月23日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。【写真】63歳俳優「最高の朝食」ひと手間加えた冷凍ドライカレー公開◆小沢仁志、ひと手間加えた朝食公開小沢は「今朝は早いので冷凍ドライカレーに、ひと手間加えて」とコメント。目玉焼きを2つのせ、ブロッコリーを添えた冷凍ドライカレーとスープの朝食を公開した。◆小沢仁志の投稿に反響この投稿に、ファンからは「朝からボリ