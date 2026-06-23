カルディコーヒーファームは6月19日から、毎年人気の「レモンバッグ」（税込1,980円）を販売している。2026年の「レモンバッグ」は、保冷機能付きのトートバッグに、セット限定のハニーレモンサワーやスナック菓子、バッグと同じレモン柄をあしらったカッティングボードを組み合わせた限定セットとなっている。なお、オンラインストアではすでに完売している。店舗販売についても、店舗によっては完売している場合があるため、購入