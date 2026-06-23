【モデルプレス＝2026/06/23】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が6月22日に更新された。木村慧人が父との2ショットを公開し、話題を集めている。【写真】26歳LDH所属イケメン「兄弟みたい」父との2ショット◆木村慧人、父との2ショット披露木村は「今日も終了〜 そんな今日は父の日」と書き出し、焼肉店で撮影した父との写真を投稿。眼鏡を頭の上にのせ笑顔でダブルピースをする木村と、ダークブラウンのトップスを着用し、ネックレ