津山市役所 津山市は、2025年度に始めた自動運転バスの実証運行について、26年度の実施を中止することを、明らかにしました。 市によりますと、実証運行していたバスはあらかじめ学習させたルートを走るシステムを使っていました。しかし、世界的には周辺の状況を自動学習する技術が急速に進化。市は技術をアップデートする場合、コストや実施時期のめどが不透明だとして、中止の判断に至ったということです。