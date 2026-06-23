「ひつじ探偵団」2026年6月24日(水)よりPrime Videoにて独占配信開始 (C)Amazon MGM Studios Prime Videoは、ヒュー・ジャックマン主演の映画「ひつじ探偵団」を、6月24日からプライム会員向けに独占配信する。配信に先立って、キービジュアルと日本版本予告が公開された。 ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を実写映画化した作品。日本では5月8日に劇場公開された。 「ひつじ探偵団」2026年6