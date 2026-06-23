ビキニフィットネスの女王・安井友梨（42）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。警察官に職務質問された体験を語った。健康的な筋肉美を競い合うビキニフィットネス界で、国内大会では10連覇、2023年には日本人初の世界一に輝いた実績を持つ安井。同番組で「減量中、末期になってくると、結構頭がもうろうとしてくる」と切り出した。片方が靴、片方がスリッパという姿で自宅を出てしま