タレントの板野友美（34）が21日、Instagramを更新。セクシーな最新ショットに、夫のプロ野球「東京ヤクルトスワローズ」の高橋奎二投手（29）が反応した。【映像】板野友美のキャミソール姿や娘との水着姿2021年1月に高橋投手と結婚し、同年10月に長女の誕生を報告した板野。SNSでは自身がプロデュースするアパレルブランドの水着を親子で着用した姿を公開し、話題になっていた。キャミソール姿に夫・高橋奎二投手が反応6月