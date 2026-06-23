モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が23日、Xを更新。あらためて、あらためて産休入りしていることを発表した。みちょぱは22年にモデル、タレントの大倉士門（33）と結婚。今年2月、第1子妊娠を発表した。そして今月21日、ニッポン放送「＃みちょパラ」の中で産休入りを報告し、同番組は28日放送分までを担当する旨を明かしていた。みちょぱはこの日、Xに「わざわざ報告もする必要ないと思ってましたが、ラジオの件で大