東大卒・ゴールドマンサックス出身の投資家である小原正徳氏は、年収300万円から“億り人”になった人物の一人だ。彼は、まず「労働者脳」から脱し、給料以外でお金を稼ぐ方法を理解したうえで（1速ギア）、「投資家脳」をインストールする必要があると説く（2速ギア）。ただし、投資をするといっても、身近で見知った企業に投資していては資産は増えない。アクティビストとして知られる旧村上ファンドは、地方銀行や百貨店といっ