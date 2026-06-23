「古式泳法なう」【動画】まさか泳いでる？ 猫が寝たままスイーッそんな一言とともにXに投稿された動画には、床に敷かれたマットの上で、お腹をぴったりとつけて寝そべっている「るる」ちゃん（1歳・女の子）の姿が写っていました。本来であれば、すっと立ち上がり、目的地に向かって軽やかに歩き出してもよさそうな場面。ところが、るるちゃんが選んだのは、まるで泳いでいるかのような方法でした。前足をぐーんと前方へ伸ばし、