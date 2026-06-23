世界で最も「若い」ディズニーランドである上海ディズニーランドはこのほど、開園10周年を迎えました。過去10年間の累計来園者数は1億人の大台を突破し、世界で最も成功したテーマパークの一つに躍り出ました。業界関係者によると、テーマパークが都市の文化・観光消費をけん引する中、上海ディズニーランドは世界中のテーマパークの転換と高度化に向けた参考モデルを提示したとのことです。上海ディズニーランドは開園10周年の記