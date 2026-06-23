駐車枠に「一発でまっすぐ止める」コツが話題に！クルマを運転するうえで、避けて通れないのが「駐車」です。目的地に到着してひと安心した直後に行う操作ですが、苦手意識を持つ人は意外と多く、普段の走行には慣れていても、いざ駐車しようとすると緊張してしまうという声は珍しくありません。特に日本では駐車スペースが限られていることが多々あり、自然とバックで駐車する機会が増えます。そのため、後退しながらハンドル