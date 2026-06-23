北中米ワールドカップで現地６月22日、グループＪ第２節の２試合が行なわれた。アルゼンチン対オーストリアは、アルゼンチンが２−０で勝利。ヨルダン対アルジェリアは、アルジェリアが２−１の逆転勝利を収めた。この結果、連勝を果たしたアルゼンチンが決勝トーナメント進出を確定させる。オーストリアとアルジェリアが勝点３で並び、得失点差で上回るオーストリアが２位、アルジェリアが３位。連敗のヨルダンが最下位で、